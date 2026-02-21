Газета
ПВО уничтожила 77 БПЛА над девятью регионами и Азовским морем

Ведомости

Дежурные средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов (24) сбили над Краснодарским краем. Еще 13 беспилотников уничтожено над Крымом, по девять – над Курской и Ростовской областями, восемь – над Белгородской, пять – над Самарской, четыре – над Азовским морем.

Три дрона ликвидировали над Саратовской областью, по одному – над Волгоградской и Воронежской.

Власти Удмуртии сообщили об ударе дронов по одному из объектов. В результате атаки трое жителей ранены. Еще восемь пострадавших отпущены из больницы под амбулаторное наблюдение.

