Средства ПВО за два часа уничтожили 12 беспилотников над регионами

Ведомости

Дежурные средства ПВО России с 7:00 до 9:00 мск перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Пять дронов ликвидированы над территорией Ростовской области, три – над Краснодарским краем и два – над Белгородской областью. Еще по одному беспилотнику сбито в небе над Астраханской и Волгоградской областями. Пострадавших и разрушений на земле в результате падения обломков, предварительно, нет.

Силы ПВО за ночь уничтожили 77 БПЛА над девятью регионами и Азовским морем. В Удмуртии в результате атаки БПЛА пострадали 11 человек. Трое из них госпитализированы, остальные восемь будут лечиться амбулаторно.

