Средства ПВО за два часа уничтожили 12 беспилотников над регионами

Пять дронов ликвидированы над территорией Ростовской области, три – над Краснодарским краем и два – над Белгородской областью. Еще по одному беспилотнику сбито в небе над Астраханской и Волгоградской областями. Пострадавших и разрушений на земле в результате падения обломков, предварительно, нет.