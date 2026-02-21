Индия продлила компаниям из РФ разрешение страховать танкеры с нефтью

18 февраля Bloomberg писало, что процесс принятия решения о продлении разрешения происходит на фоне давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, требующей от Нью-Дели сократить закупки российской нефти. Отмечалось, что если страховщики продолжат покрывать расходы на устранение последствий разливов нефти и других рисков при доставке грузов в Индию, это может поддержать торговые потоки.