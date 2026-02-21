Индия продлила компаниям из РФ разрешение страховать танкеры с нефтью
Индия временно продлила разрешение российским страховым компаниям «Согласие», «Сбербанк страхование», «Югория» и «АСТК» обеспечивать морское страховое покрытие для судов, заходящих в ее порты. Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, действие регистраций страховых компаний должно было истечь 20 февраля 2026 г. Продление будет действительным до окончательного утверждения разрешений для четырех российских страховщиков на страхование ответственности для судов.
В настоящее время Нью-Дели разрешает восьми российским компаниям предоставлять услуги страхования ответственности судовладельцев.
18 февраля Bloomberg писало, что процесс принятия решения о продлении разрешения происходит на фоне давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, требующей от Нью-Дели сократить закупки российской нефти. Отмечалось, что если страховщики продолжат покрывать расходы на устранение последствий разливов нефти и других рисков при доставке грузов в Индию, это может поддержать торговые потоки.