Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Индия продлила компаниям из РФ разрешение страховать танкеры с нефтью

Ведомости

Индия временно продлила разрешение ‌российским страховым компаниям «Согласие», «Сбербанк страхование», «Югория» и «АСТК» обеспечивать морское страховое покрытие для ⁠судов, заходящих ‌в ее порты. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, действие регистраций страховых компаний должно было истечь 20 февраля 2026 г. Продление будет действительным до окончательного утверждения разрешений ‌для четырех российских страховщиков на страхование ответственности для судов.

В настоящее время Нью-Дели разрешает ⁠восьми российским компаниям предоставлять услуги ‌страхования ответственности судовладельцев.

18 февраля Bloomberg писало, что процесс принятия решения о продлении разрешения происходит на фоне давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, требующей от Нью-Дели сократить закупки российской нефти. Отмечалось, что если страховщики продолжат покрывать расходы на устранение последствий разливов нефти и других рисков при доставке грузов в Индию, это может поддержать торговые потоки.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её