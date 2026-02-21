Газета
Главная / Политика /

ВСУ ударили дронами по жилым домам в Энергодаре

Ведомости

Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС, подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Максим Пухов.

«Зафиксировано несколько ударов по жилым домам на улицах Строителей и Курчатова. К счастью, никто не пострадал», – написал Пухов.

Первый беспилотник ударил по крыше многоэтажки в районе городской администрации. Еще один дрон зафиксировали в районе гостиницы «Скиф». Оперативные службы работают на местах, информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

20 февраля украинский дрон атаковал школу в Энергодаре, где в тот момент находилось примерно 600 детей и около 100 работников. Жертв и пострадавших нет: дрон взорвался после столкновения с деревом на школьном дворе.

