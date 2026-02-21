Степашин рассказал, как Путин просил Ельцина отпускать его к тяжелобольному отцу
Президент России Владимир Путин, назначенный на пост директора ФСБ в 1998 г., попросил у тогдашнего российского главы Бориса Ельцина разрешения ездить в Санкт-Петербург каждые выходные к больному отцу. Об этом сообщил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в интервью ТАСС.
«[Путин] говорит, у него отец болел тяжело, и он каждый выходной приезжал. И, по сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек», – заявил он.
Путин родился в Санкт-Петербурге. Его отец, Владимир Спиридонович Путин, воевал на Невском пятачке. Там он получил тяжелое ранение, но его спас боевой товарищ, который под обстрелом переправил его на другой берег Невы, где находился госпиталь. Семья президента провела всю блокаду в осажденном городе.
Владимир Спиридонович умер в 1999 г. Ему было 88 лет.