Умер один из основателей сальсы музыкант Вилли Колон
Легендарный сальса-музыкант Вилли Колон умер в возрасте 75 лет. О смерти артиста его семья сообщила в социальных сетях, отметив, что он ушел из жизни в окружении родных, пишет NBC News.
Уильям Энтони Колон Роман родился 28 апреля 1950 г. в Нью-Йорке. В 1967 г. он записал дебютный альбом El Malo вместе с Эктором Лаво, после чего дуэт стал одним из ключевых на лейбле Fania. Сотрудничество Колона с Лаво и Рубеном Бладесом определило звучание целой эпохи в латиноамериканской музыке.
За свою карьеру Колон выпустил более 40 альбомов, удостоенных золотых и платиновых сертификаций. Он восемь раз номинировался на «Грэмми», а также снимался в кино и телесериалах. Последний концерт музыканта в Пуэрто-Рико прошел в августе 2025 г.