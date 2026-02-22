Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Умер один из основателей сальсы музыкант Вилли Колон

Ведомости

Легендарный сальса-музыкант Вилли Колон умер в возрасте 75 лет. О смерти артиста его семья сообщила в социальных сетях, отметив, что он ушел из жизни в окружении родных, пишет NBC News.

Уильям Энтони Колон Роман родился 28 апреля 1950 г. в Нью-Йорке. В 1967 г. он записал дебютный альбом El Malo вместе с Эктором Лаво, после чего дуэт стал одним из ключевых на лейбле Fania. Сотрудничество Колона с Лаво и Рубеном Бладесом определило звучание целой эпохи в латиноамериканской музыке.

За свою карьеру Колон выпустил более 40 альбомов, удостоенных золотых и платиновых сертификаций. Он восемь раз номинировался на «Грэмми», а также снимался в кино и телесериалах. Последний концерт музыканта в Пуэрто-Рико прошел в августе 2025 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её