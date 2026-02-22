Умер один из основателей сальсы музыкант Вилли Колон

За свою карьеру Колон выпустил более 40 альбомов, удостоенных золотых и платиновых сертификаций. Он восемь раз номинировался на «Грэмми», а также снимался в кино и телесериалах. Последний концерт музыканта в Пуэрто-Рико прошел в августе 2025 г.