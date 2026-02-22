США приостановят предварительную проверку и глобальный въездной контроль

Часть правительства США осталась без финансирования после того, как законодатели не одобрили поддержку DHS до крайнего срока 13мфевраля. Демократы продолжают отказывать в поддержке после того, как Белый дом отклонил их призывы ввести новые ограничения на правоприменение в сфере иммиграции.