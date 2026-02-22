США приостановят предварительную проверку и глобальный въездной контроль
Министерство внутренней безопасности США (DHS) временно приостановит две программы, ускоряющие прохождение досмотра для некоторых путешественников, из-за прекращения финансирования, сообщил представитель DHS газете Washington Post.
Часть правительства США осталась без финансирования после того, как законодатели не одобрили поддержку DHS до крайнего срока 13мфевраля. Демократы продолжают отказывать в поддержке после того, как Белый дом отклонил их призывы ввести новые ограничения на правоприменение в сфере иммиграции.
Начиная с 22 февраля агентство приостановит полицейское сопровождение в аэропортах для членов Конгресса и другие ускоренные услуги. Также будет приостановлено все реагирование, не связанное с бедствиями, чтобы уделить приоритетное внимание катастрофам, заявила глава DHS Кристи Ноэм Washington Post.