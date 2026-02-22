Уиткофф заявил о честности Путина в отношениях с ним

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин всегда был честен с ним. Об этом он рассказал в интервью Fox News. Уиткофф отметил, что когда он это говорит, его тут же начинают критиковать, но это точное утверждение, и Путин сам сказал ему, что для него неприемлемо.