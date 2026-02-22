Уиткофф заявил о честности Путина в отношениях с ним
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин всегда был честен с ним. Об этом он рассказал в интервью Fox News. Уиткофф отметил, что когда он это говорит, его тут же начинают критиковать, но это точное утверждение, и Путин сам сказал ему, что для него неприемлемо.
Уиткофф добавил о важности понимания мотивации и целей российского президента. По его словам, встречи, проведенные с российской стороной, являются важными для понимания российской позиции.
Уиткофф также выразил надежду, что в течение трех следующих недель может состояться новый раунд переговоров по Украине, который впоследствии приведет к встрече Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Уиткофф допустил, что в какой-то момент это может даже стать трехсторонней встречей с Трампом.
Переговоры РФ, США и Украины состоялись в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник российского президента Владимир Мединский. Он также сообщил о намерении провести новый раунд в ближайшее время, не уточнив дату и площадку.