Трамп потребовал от Netflix уволить члена совета директоров Сьюзан Райс

Президент США Дональд Трамп выступил с требованием к Netflix немедленно уволить бывшего посла ООН и члена совета директоров Сьюзан Райс или понести последствия. На своей странице в Truth Social Трамп назвал Райс расисткой и «политическим хакером» без таланта и навыков. Его комментарии прозвучали на фоне переговоров стримингового гиганта о приобретении студий и стримингового бизнеса Warner Bros.