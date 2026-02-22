Трамп потребовал от Netflix уволить члена совета директоров Сьюзан Райс
Президент США Дональд Трамп выступил с требованием к Netflix немедленно уволить бывшего посла ООН и члена совета директоров Сьюзан Райс или понести последствия. На своей странице в Truth Social Трамп назвал Райс расисткой и «политическим хакером» без таланта и навыков. Его комментарии прозвучали на фоне переговоров стримингового гиганта о приобретении студий и стримингового бизнеса Warner Bros.
Возмущение Трампа связано с комментариями Райс в подкасте Preet Bharara, где она заявила, что в случае победы демократов на промежуточных выборах корпорации, которые пренебрегали регулированием при администрации Трампа, столкнутся с повесткой подотчетности. В своем посте Трамп также сослался на сообщение активистки Лоры Лумер, которая назвала слова Райс угрозой половине страны политическим возмездием.
В феврале Трамп заявлял NBC, что не должен вмешиваться в сделку Netflix и Warner Bros. Акционеры Warner Bros. Discovery должны проголосовать по сделке с Netflix 20 марта.