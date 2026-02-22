NASA отложило миссию на Луну для ремонта ракеты

NASA объявило о планах вернуть ракету Space Launch System производства Boeing в ангар в Космическом центре Кеннеди во Флориде для устранения неполадки, обнаруженной в верхней части аппарата. Инженеры NASA обнаружили перебои в потоке гелия, необходимого для запуска. Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что работы по устранению проблемы можно провести только в огромном ангаре здания сборки транспортных средств, и отметил, что аналогичная проблема с гелием возникала во время первого полета SLS в 2022 г.