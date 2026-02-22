NASA отложило миссию на Луну для ремонта ракеты
NASA готовится отбуксировать свою лунную ракету со стартовой площадки для устранения технической неполадки. Это откладывает миссию агентства по отправке экипажа из четырех человек в облет Луны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
NASA объявило о планах вернуть ракету Space Launch System производства Boeing в ангар в Космическом центре Кеннеди во Флориде для устранения неполадки, обнаруженной в верхней части аппарата. Инженеры NASA обнаружили перебои в потоке гелия, необходимого для запуска. Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что работы по устранению проблемы можно провести только в огромном ангаре здания сборки транспортных средств, и отметил, что аналогичная проблема с гелием возникала во время первого полета SLS в 2022 г.
Айзекман сообщил, что запуск не состоится в марте, ближайшая возможность для старта появится в апреле. На прошлой неделе NASA провело генеральную репетицию с ракетой, в ходе которой инженеры заправили аппарат топливом и смоделировали многие этапы дня запуска, после чего агентство назначило датой старта 6 марта.