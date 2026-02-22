При теракте во Львове погибла полицейская

При теракте во Львове погибла полицейскаяПодозреваемую в подрывах задержали
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя полицейская, пострадали 23 человека. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины.
Взрывы произошли во время выездов полицейских экипажей на сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. После прибытия первого экипажа произошел взрыв, а во время прибытия второго – еще один. Погибла девушка-полицейский.
Силовики задержали гражданку Украины, которая может быть причастна к совершению теракта. Офис генпрокурора сообщил, что продолжается установление возможных других причастных лиц.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что дом, в котором произошел взрыв, нежилой. От взрыва были выбиты окна в соседних домах.