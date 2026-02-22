Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Собянин сообщил о ликвидации летевшего на Москву дрона

Ведомости

Силы ПВО Минобороны уничтожили БПЛА, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В период с 8:00 до 14:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Наибольшее число дронов ликвидировано над территорией Брянской области – 52 БПЛА. Еще 18 беспилотников уничтожены в небе над Белгородской областью, два – над Калужской областью и один – над Курской областью.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь