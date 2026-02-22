Собянин сообщил о ликвидации летевшего на Москву дрона
Силы ПВО Минобороны уничтожили БПЛА, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В период с 8:00 до 14:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.
Наибольшее число дронов ликвидировано над территорией Брянской области – 52 БПЛА. Еще 18 беспилотников уничтожены в небе над Белгородской областью, два – над Калужской областью и один – над Курской областью.