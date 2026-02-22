Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до восьми
Силы ПВО отразили атаку восьми БПЛА на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По одному беспилотнику было сбито в 14.56 мск, 15.15 мск, 15.21, информация еще о четырех сбитых БПЛА появилась в 15.24, еще об одном – в 15.33. До этого мэр также сообщал об уничтожении одного дрона противника.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил он. Информации о разрушениях не поступало.
С 8.00 до 14.00 над регионами России сбили 73 украинских БПЛА, больше всего – в Брянской области (52).