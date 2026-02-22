Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО за два часа уничтожили 71 украинский БПЛА над российскими регионами

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны с 14.00 до 16.00 мск перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Наибольшее количество дронов ликвидировано над территорией Брянской области – 29 БПЛА. Еще 15 беспилотников уничтожены в небе над Московским регионом, 11 из них летели в направлении столицы.

Столько же – 15 аппаратов – сбито над Калужской областью. Над Белгородской областью средства ПВО уничтожили восемь дронов, над Тульской – два. По одному беспилотнику ликвидировано в небе над Курской и Тверской областями.

В ведомстве уточнили, что все аппараты относились к самолетному типу. Информация о возможных последствиях на земле уточняется.

22 февраля губернатор Белгородской области сообщил о гибели двух мирных жителей в результате атаки БПЛА. Ранена одна женщина, ей после взрыва дрона оторвало ногу.

