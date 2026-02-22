В поместье Трампа застрелили мужчину с дробовиком и канистрой бензина
В ночь на 22 февраля сотрудники Секретной службы США и офиса шерифа округа Палм-Бич ликвидировали мужчину при попытке несанкционированного проникновения в охраняемый периметр резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Об этом сообщает New Your Post со ссылкой на Секретную службу.
Около 1:30 ночи у северных ворот поместья был замечен мужчина в возрасте около 20 лет, который нес предмет, похожий на дробовик, и канистру с топливом. При попытке задержания силовики вступили с ним в противостояние и открыли огонь. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Его личность не разглашается до уведомления родственников.
В ведомстве подчеркнули, что никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Самого Дональда Трампа и других лиц, находящихся под охраной Секретной службы, на момент инцидента в резиденции не было.
Расследование инцидента ведут ФБР, Секретная служба США и офис шерифа округа Палм-Бич. Правоохранителям предстоит установить личность погибшего, его мотивы и обстоятельства применения оружия. Агенты Секретной службы, причастные к стрельбе, в соответствии с внутренними правилами отстранены от исполнения обязанностей на время проверки.