В поместье Трампа застрелили мужчину с дробовиком и канистрой бензина

Около 1:30 ночи у северных ворот поместья был замечен мужчина в возрасте около 20 лет, который нес предмет, похожий на дробовик, и канистру с топливом. При попытке задержания силовики вступили с ним в противостояние и открыли огонь. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Его личность не разглашается до уведомления родственников.