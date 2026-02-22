Газета
Главная / Политика /

Арагчи: Иран и США могут обсудить предварительное соглашение 26 февраля

Ведомости

Тегеран и Вашингтон могут обсудить предварительный вариант соглашения 26 февраля. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу CBS.

«Работаем над элементами сделки и предварительным вариантом текста. Надеюсь, когда мы там окажемся [на встрече в Женеве], мы будем готовы говорить об этом предварительном варианте», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Переговоры между Ираном и США по ядерному вопросу стартовали в Омане 6 февраля. Тогда президент США Дональд Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.

Арагчи заявил 20 февраля, что иранское предложение будет окончательно доработано в течение следующих двух–трех дней. При этом в США допускают военный удар по республике. Официальные лица США и Израиля сообщили Axios, что Трамп может нанести удар уже в эти выходные.

