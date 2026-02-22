Газета
Главная / Политика /

Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к Москве

Ведомости

Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил России уничтожили очередной беспилотник, при помощи которого противник планировал атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы в Telegram.

По его словам, на месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб. Информации о разрушениях или жертвах не поступало.

22 февраля Украина активно пыталась нанести удары по территории России при помощи дронов. В частности, на подлете к Москве, как сообщал Собянин, за день уничтожено уже около 20 беспилотников.

