Главная / Политика /

У побережья Малайзии произошло землетрясение магнитудой 7,1

Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано в воскресенье в Южно-Китайском море у побережья Малайзии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным USGS, подземные толчки зарегистрированы в 11:57 по времени Восточного побережья США. Эпицентр находился в 34 милях (около 55 км) к северо-западу от города Кота-Белуд в малазийском штате Сабах на острове Калимантан.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) уточняет, что эпицентр располагался примерно в 97 км к северу от города Кота-Кинабалу, а очаг залегал на глубине 620 км. Информация о возможных жертвах или разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась. Геологическая служба США не исключает, что по мере поступления дополнительных данных магнитуда может быть пересмотрена.

