В штате Халиско в Мексике ввели режим ЧС после ликвидации лидера картеля CJNG

По данным издания, в ночь на воскресенье в муниципалитете Тапальпа федеральные силы провели операцию, в ходе которой был убит Немесио Осегера Сервантес, известный как «Эль Менчо» — лидер картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG). Губернатор штата Пабло Лемус Наварро подтвердил в соцсетях факт столкновений и заявил, что в ответ на действия властей неустановленные лица начали поджигать и блокировать автомобили в различных точках региона, чтобы помешать работе силовиков.