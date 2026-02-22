Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В штате Халиско в Мексике ввели режим ЧС после ликвидации лидера картеля CJNG

Ведомости

В мексиканском штате Халиско введен режим чрезвычайной ситуации в связи со столкновениями, вспыхнувшими после ликвидации главы одного из самых крупных наркокартелей страны. Об этом сообщает Mexico News Daily.

По данным издания, в ночь на воскресенье в муниципалитете Тапальпа федеральные силы провели операцию, в ходе которой был убит Немесио Осегера Сервантес, известный как «Эль Менчо» — лидер картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG). Губернатор штата Пабло Лемус Наварро подтвердил в соцсетях факт столкновений и заявил, что в ответ на действия властей неустановленные лица начали поджигать и блокировать автомобили в различных точках региона, чтобы помешать работе силовиков.

По распоряжению губернатора был немедленно созван комитет безопасности с участием всех уровней власти и активирован «красный код» для защиты населения. Сообщается о перекрытых дорогах в столице штата Гвадалахаре. Аэропорты Пуэрто-Вальярты и Гвадалахары временно не принимают рейсы.

Посольство США в Мехико рекомендовало американским гражданам, находящимся в штатах Халиско (включая Пуэрто-Вальярту, Чапалу и Гвадалахару), Тамаулипас, Мичоакан, Герреро и Нуэво-Леон, укрыться на месте и не покидать убежища до особого распоряжения.

В Пуэрто-Вальярте густые столбы черного дыма поднимаются над городом: по данным СМИ, подожжено более десяти автомобилей в разных районах. Общественный транспорт в курортном городе прекратил работу в целях предосторожности. Гостиницы рекомендуют постояльцам оставаться в номерах, некоторые предприятия временно закрываются. Жители штата получают неофициальные предупреждения через районные чаты с призывом не выходить на улицу и избегать поездок.

Губернатор соседнего штата Мичоакан Альфредо Бедолья также сообщил об инцидентах в 13 муниципалитетах. По информации газеты Milenio, напряженная ситуация наблюдается в штатах Веракрус, Гуанахуато, Колима, Тамаулипас, Агуаскальентес и Герреро.

Федеральное министерство безопасности Мексики заявило о принятии мер для подавления беспорядков и подчеркнуло, что приоритетом является защита граждан.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её