В штате Халиско в Мексике ввели режим ЧС после ликвидации лидера картеля CJNG
В мексиканском штате Халиско введен режим чрезвычайной ситуации в связи со столкновениями, вспыхнувшими после ликвидации главы одного из самых крупных наркокартелей страны. Об этом сообщает Mexico News Daily.
По данным издания, в ночь на воскресенье в муниципалитете Тапальпа федеральные силы провели операцию, в ходе которой был убит Немесио Осегера Сервантес, известный как «Эль Менчо» — лидер картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG). Губернатор штата Пабло Лемус Наварро подтвердил в соцсетях факт столкновений и заявил, что в ответ на действия властей неустановленные лица начали поджигать и блокировать автомобили в различных точках региона, чтобы помешать работе силовиков.
По распоряжению губернатора был немедленно созван комитет безопасности с участием всех уровней власти и активирован «красный код» для защиты населения. Сообщается о перекрытых дорогах в столице штата Гвадалахаре. Аэропорты Пуэрто-Вальярты и Гвадалахары временно не принимают рейсы.
Посольство США в Мехико рекомендовало американским гражданам, находящимся в штатах Халиско (включая Пуэрто-Вальярту, Чапалу и Гвадалахару), Тамаулипас, Мичоакан, Герреро и Нуэво-Леон, укрыться на месте и не покидать убежища до особого распоряжения.
В Пуэрто-Вальярте густые столбы черного дыма поднимаются над городом: по данным СМИ, подожжено более десяти автомобилей в разных районах. Общественный транспорт в курортном городе прекратил работу в целях предосторожности. Гостиницы рекомендуют постояльцам оставаться в номерах, некоторые предприятия временно закрываются. Жители штата получают неофициальные предупреждения через районные чаты с призывом не выходить на улицу и избегать поездок.
Губернатор соседнего штата Мичоакан Альфредо Бедолья также сообщил об инцидентах в 13 муниципалитетах. По информации газеты Milenio, напряженная ситуация наблюдается в штатах Веракрус, Гуанахуато, Колима, Тамаулипас, Агуаскальентес и Герреро.
Федеральное министерство безопасности Мексики заявило о принятии мер для подавления беспорядков и подчеркнуло, что приоритетом является защита граждан.