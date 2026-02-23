Президент поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент поздравил россиян с Днем защитника ОтечестваПриоритетом в стране остается развитие ядерной триады, подчеркнул в обращении Путин
Дата 23 февраля является одной из самых значимых в России, сказал президент Владимир Путин в обращении к гражданам, которое опубликовано в Telegram-канале Кремля.
День защитника Отечества стал символом народной любви к защитникам, гордости за армию и флот, за тех, кто посвятил свою жизнь службе Родине, отметил президент.
«Из поколения в поколение мы бережно храним память о каждой странице ратной летописи Отечества. Она создавалась благодаря воинскому искусству великих полководцев, несгибаемой воле и мужеству солдат и командиров, наших предков, которые по первому зову Родины занимали свое место в строю рядом с боевыми товарищами», – сказал Путин.
Он добавил, что этот год объявлен Годом единства народов России. В стране чтят сплоченность и знают, что на защиту страны всегда поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий.
Президент отметил, что в России продолжится укрепление армии и флота «с учетом развития международной ситуации, на основе боевого опыта», полученного в ходе спецоперации. В стране будут наращиваться темпы разработки перспективных систем для Вооруженных сил.
«Безусловным приоритетом остается развитие ядерной триады, которая служит гарантией безопасности России, позволяет эффективно обеспечивать стратегическое сдерживание и баланс сил в мире», – подчеркнул президент.
С Днем защитника Отечества военных и ветеранов поздравил также министр обороны Андрей Белоусов. Он подчеркнул, что этот праздник в России служит сохранению памяти о мужестве воинов, в разные годы боровшихся за свободу и независимость страны.
«В условиях специальной военной операции военнослужащие действуют четко и решительно, проявляют несгибаемую волю, отвагу и преданность Родине, надежно защищают военно-политические интересы государства и мирную жизнь граждан», – сказал Белоусов.