ПВО за ночь уничтожила 152 беспилотника над регионами

Больше всего дронов перехватили над Белгородской (65), Саратовской (35) областями и Крымом (16). Еще по восемь БПЛА уничтожили над Воронежской и Ростовской областями, по четыре – над Краснодарским краем и Азовским морем, по три – над Волгоградской областью и Татарстаном, по два – над Курской и Липецкой. По одному беспилотнику сбили над Тульской и Тверской областями.