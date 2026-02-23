ПВО за ночь уничтожила 152 беспилотника над регионами
Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 152 украинских дрона над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.
Больше всего дронов перехватили над Белгородской (65), Саратовской (35) областями и Крымом (16). Еще по восемь БПЛА уничтожили над Воронежской и Ростовской областями, по четыре – над Краснодарским краем и Азовским морем, по три – над Волгоградской областью и Татарстаном, по два – над Курской и Липецкой. По одному беспилотнику сбили над Тульской и Тверской областями.
Воронежский губернатор Александр Гусев уточнил, что всего ночью над регионом ПВО сбила 14 беспилотников и «одну высокоскоростную цель». Из-за падения обломков последней в двух районах Воронежа произошли проблемы с энергоснабжением, которые уже устранены коммунальными службами.
«По уточненной информации, никто не пострадал», – написал Гусев в Telegram-канале.