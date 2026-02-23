Исландия может провести референдум о вступлении в Евросоюз

Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 г. на фоне финансового кризиса, однако в 2013 г. переговоры были заморожены, а в 2015 г. Рейкьявик попросил больше не считать страну кандидатом. С тех пор международная ситуация существенно изменилась: Исландия не имеет собственной армии и опирается на НАТО и соглашение о безопасности с США.