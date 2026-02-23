Исландия может провести референдум о вступлении в Евросоюз
Исландия может провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС) уже в августе 2026 г. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в правительстве.
По данным издания, правящая коалиция в Рейкьявике ранее обещала вынести вопрос о возобновлении переговоров на всенародное голосование не позднее 2027 г., но сроки могут быть существенно ускорены на фоне меняющейся геополитической обстановки. В ближайшие недели парламент Исландии, как ожидается, объявит дату референдума.
Интерес к теме расширения ЕС усилился на фоне работы Брюсселя над новыми форматами интеграции, включая возможное частичное членство Украины, а также после продвижения переговоров с Черногорией. Дополнительным фактором стали торговые меры США в отношении Исландии и резонансные заявления президента Дональда Трампа о Гренландии, которые, по словам источников Politico, усилили ощущение уязвимости у небольших государств.
В Еврокомиссии отмечают, что дискуссия о расширении ЕС все больше смещается в плоскость безопасности и стратегической устойчивости. Комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что речь идет не только об экономике, но и о способности Европы действовать в условиях конкурирующих сфер влияния.
Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 г. на фоне финансового кризиса, однако в 2013 г. переговоры были заморожены, а в 2015 г. Рейкьявик попросил больше не считать страну кандидатом. С тех пор международная ситуация существенно изменилась: Исландия не имеет собственной армии и опирается на НАТО и соглашение о безопасности с США.
В случае положительного исхода референдума Исландия может продвигаться по переговорному процессу быстрее других стран-кандидатов, поскольку уже входит в Европейскую экономическую зону и Шенген, а также ранее закрыла 11 из 33 переговорных глав.
Окончательное решение о вступлении в ЕС, как отмечает Politico, в любом случае потребует еще одного референдума после завершения переговоров.