Ким Чен Ына переизбрали на пост лидера Трудовой партии Кореи
На IX съезде Трудовой партии Кореи в Пхеньяне делегаты единогласно поддержали переизбрание лидера КНДР Ким Чен Ына на должность генерального секретаря. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).
«Настоящий съезд полностью поддержал и одобрил почтительное предложение о переизбрании товарища Ким Чен Ына на высший пост ТПК», - говорится в публикации.
Ким Чены Ын возглавляет КНДР с 2011 г. Последний съезд партии, где его также переизбрали на пост главы ТПК, состоялся в январе 2021 г.
19 февраля начался IX съезд Трудовой партии Кореи. В мероприятии участвуют 224 представителя центрального руководства партии восьмого созыва и 4776 делегатов, избранных на всех уровнях партийных организаций. Общее количество участников составляет 5000 человек. Также на съезде присутствуют 2000 наблюдателей.