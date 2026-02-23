Медведев: РФ не получила от Украины ответы по территориальным вопросам

В интервью BBC он добавил, что категорически не поддерживает вывод украинских войск из Донбасса, даже если это приведет к прекращению огня. По словам украинского лидера, подобное решение означало бы не просто потерю территории, а отказ от поддержки сотен тысяч граждан и раскол внутри страны. Зеленский заявил, что вопрос о передаче территорий является «большим, чем просто территориальный спор».