Медведев: РФ не получила от Украины ответы по территориальным вопросам
Российская сторона пока не получила ответа на свою позицию по территориальным вопросам и параметрам демилитаризации Украины. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с военнослужащими одного из подразделений сил беспилотной авиации накануне Дня защитника Отечества.
Он напомнил, что Москва неоднократно озвучивала свою позицию по данным вопросам. «Та сторона это все пока воспринимает, но ответа мы не имеем», – добавил Медведев.
Президент Украины Владимир Зеленский 18 февраля заявил, что делегации России, Украины и США на переговорах в Женеве не продвинулись в вопросах территорий и Запорожской АЭС. При этом, по его словам, военные «почти договорились», как мониторить прекращение огня силами американцев, «если будет политическая воля».
В интервью BBC он добавил, что категорически не поддерживает вывод украинских войск из Донбасса, даже если это приведет к прекращению огня. По словам украинского лидера, подобное решение означало бы не просто потерю территории, а отказ от поддержки сотен тысяч граждан и раскол внутри страны. Зеленский заявил, что вопрос о передаче территорий является «большим, чем просто территориальный спор».