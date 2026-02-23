Власти Польши обвинили экс-премьера Моравецкого в растрате $370 млн
Правительство Польши сообщило прокуратуре о возможных нарушениях при закупке сотен тысяч тонн угля из Казахстана, Австралии и Колумбии на сумму 1,3 млрд злотых ($370 млн) в 2022 г. Это решение было принято тогдашним премьер-министром Матеушем Моравецким. Об этом рассказал глава МВД республики Марчин Кервиньский, передает TVP Info.
Как отметил Кервиньский, по итогам проведенного анализа выяснилось, что почти 40% закупленного угля представляет собой товар, не отвечающий требованиям спецификации. По оценкам экспертов, после продажи запасов удастся вернуть лишь около 300 млн злотых, тогда как почти 1 млрд злотых может стать безвозвратной потерей для бюджета.
Глава МВД подчеркнул, что уведомление в прокуратуру будет дополнено и может касаться других лиц, причастных к решениям о закупке.
Импорт угля был осуществлен в 2022 г. после введения эмбарго на российский уголь и резкого роста цен на топливо. Тогда правительство объясняло закупки необходимостью обеспечить домохозяйства запасами на зимний период.