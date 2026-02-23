Власти Польши обвинили экс-премьера Моравецкого в растрате $370 млн

Как отметил Кервиньский, по итогам проведенного анализа выяснилось, что почти 40% закупленного угля представляет собой товар, не отвечающий требованиям спецификации. По оценкам экспертов, после продажи запасов удастся вернуть лишь около 300 млн злотых, тогда как почти 1 млрд злотых может стать безвозвратной потерей для бюджета.