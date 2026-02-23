Газета
Главная / Политика /

В Гагрском районе Абхазии разбился беспилотник

Ведомости

В Гагрском районе Абхазии в районе первой смотровой площадки на горе Мамзышха зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата, сообщает агентство «Апсныпресс».

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Службы госбезопасности, МВД и МЧС. В ходе осмотра территории были обнаружены обломки БПЛА. Оперативная группа МЧС приступила к изъятию фрагментов аппарата.

Все найденные обломки будут направлены на экспертизу для установления типа беспилотника, его происхождения и целей полета. Информации о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступало. Силовые ведомства продолжают работу на месте инцидента.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Службу государственной безопасности Абхазии, беспилотник был сбит силовыми структурами.

