В Гагрском районе Абхазии разбился беспилотник
В Гагрском районе Абхазии в районе первой смотровой площадки на горе Мамзышха зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата, сообщает агентство «Апсныпресс».
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Службы госбезопасности, МВД и МЧС. В ходе осмотра территории были обнаружены обломки БПЛА. Оперативная группа МЧС приступила к изъятию фрагментов аппарата.
Все найденные обломки будут направлены на экспертизу для установления типа беспилотника, его происхождения и целей полета. Информации о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступало. Силовые ведомства продолжают работу на месте инцидента.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Службу государственной безопасности Абхазии, беспилотник был сбит силовыми структурами.