Дефицит бюджета Саудовской Аравии за 2025 год превысил $73 млрд

Бюджет королевства остается дефицитным с конца 2022 г. По оценкам Bloomberg Economics, безубыточная цена нефти для Саудовской Аравии в 2025 г. составляла $97 за баррель, а с учетом внутренних расход суверенного фонда – $114, что значительно выше текущей цены Brent ($71). Такая ситуация вынуждает Эр-Рияд активнее выходить на международные долговые рынки, а также пересматривать или откладывать реализацию некоторых масштабных проектов в рамках стратегии Vision 2030.