Дефицит бюджета Саудовской Аравии за 2025 год превысил $73 млрд
Саудовская Аравия завершила IV квартал 2025 г. с самым значительным дефицитом бюджета за последние пять лет на фоне снижения цен на нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные министерства финансов королевства.
По итогам октября – декабря дефицит составил 94,9 млрд саудовских риалов ($25,3 млрд). В целом за 2025 г. показатель достиг почти 276,6 млрд риалов ($73,7 млрд), что примерно соответствует 5,5% ВВП страны. Для сравнения: в 2024 г. дефицит составлял 115,6 млрд риалов ($30,8 млрд).
Согласно отчету ведомства, ненефтяные доходы в IV квартале выросли до 122,6 млрд риалов ($32,6 млрд), тогда как нефтяные, напротив, снизились до 154,2 млрд риалов ($41,1 млрд) по сравнению с 170,8 млрд ($45,5 млрд) годом ранее.
Бюджет королевства остается дефицитным с конца 2022 г. По оценкам Bloomberg Economics, безубыточная цена нефти для Саудовской Аравии в 2025 г. составляла $97 за баррель, а с учетом внутренних расход суверенного фонда – $114, что значительно выше текущей цены Brent ($71). Такая ситуация вынуждает Эр-Рияд активнее выходить на международные долговые рынки, а также пересматривать или откладывать реализацию некоторых масштабных проектов в рамках стратегии Vision 2030.
Власти ожидают снижения дефицита в текущем году до 3,3% ВВП. Аналитики Goldman Sachs и Bank of America, однако, прогнозируют более высокий уровень – в пределах 5–6%.