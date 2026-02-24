МИД: РФ серьезно обеспокоили претензии Зеленского на ядерное оружие

Захарова подчеркнула, что спецоперация началась в соответствии с решением президента России Владимира Путина на основании положений Конституции РФ и направлена на устранение угроз, проецируемых киевским режимом с подконтрольных ему территорий, обеспечение демилитаризации и денацификации Украины. Официальный представитель МИДа отметила, что все действия проводятся в строгом соответствии со ст. 51 Устава ООН, регламентирующей право на индивидуальную и коллективную самооборону.