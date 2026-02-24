Газета
Главная / Политика /

МИД: РФ серьезно обеспокоили претензии Зеленского на ядерное оружие

Ведомости

Москва была серьезно обеспокоена претензионными заявлениями президента Украины Владимира Зеленского в 2022 г. на обладание ядерным оружием. Это создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом, заявила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что публичные заявления украинского лидера были сделаны в феврале 2022 г. на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, были разрушены три ключевые основы украинской государственности – нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, которые обеспечивали международное признание республики в начале 1990-х гг.

Захарова подчеркнула, что спецоперация началась в соответствии с решением президента России Владимира Путина на основании положений Конституции РФ и направлена на устранение угроз, проецируемых киевским режимом с подконтрольных ему территорий, обеспечение демилитаризации и денацификации Украины. Официальный представитель МИДа отметила, что все действия проводятся в строгом соответствии со ст. 51 Устава ООН, регламентирующей право на индивидуальную и коллективную самооборону.

