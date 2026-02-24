Силы ПВО сбили 79 украинских беспилотников над регионами России

Наибольшее число сбитых беспилотников пришлось на территорию Белгородской области – 21 единица. Еще по 15 БПЛА было ликвидировано в Краснодарском крае и над Черным морем, 11 – в Крыму. Девять беспилотников силы ПВО нейтрализовали над Азовским морем, пять – в Саратовской области и по одному – в Адыгее, Курской и Ростовской областях.