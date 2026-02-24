Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 79 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:00 мск 23 февраля до 07:00 мск 24 февраля, сообщает Минобороны РФ.

Наибольшее число сбитых беспилотников пришлось на территорию Белгородской области – 21 единица. Еще по 15 БПЛА было ликвидировано в Краснодарском крае и над Черным морем, 11 – в Крыму. Девять беспилотников силы ПВО нейтрализовали над Азовским морем, пять – в Саратовской области и по одному – в Адыгее, Курской и Ростовской областях.

Вечером 23 февраля и ночью 24 февраля Росавиация ограничивала полеты в аэропортах Сочи, Саратова («Гагарин»), Казани, Калуги («Грабцево»), Самары («Курумоч»). На момент публикации материала мера продолжает действовать в Сочи и Самаре.

