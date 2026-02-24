Двух мужчин в Сербии заподозрили в подготовке покушения на семью Вучича
Двое мужчин были задержаны в Сербии по подозрению в подготовке покушения на президента Александра Вучича, его супругу и детей. Об этом пишет Telegraf.
Оба подозреваемых проживают в городе Кралево. Предполагается, что с декабря 2025 г. по февраль 2026 г. они договаривались «о насильственном изменении конституционного строя Республики Сербии и свержении высших государственных органов, а именно – о приобретении оружия и нападении на президента Сербии, его супруги и детей, с целью лишения их жизни». Кроме того, подозреваемые условились напасть на сотрудников сербского МВД.
Мужчины задержаны на 48 часов, их доставят в Высшую прокуратуру в Кралево.