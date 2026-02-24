Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Двух мужчин в Сербии заподозрили в подготовке покушения на семью Вучича

Ведомости

Двое мужчин были задержаны в Сербии по подозрению в подготовке покушения на президента Александра Вучича, его супругу и детей. Об этом пишет Telegraf.

Оба подозреваемых проживают в городе Кралево. Предполагается, что с декабря 2025 г. по февраль 2026 г. они договаривались «о насильственном изменении конституционного строя Республики Сербии и свержении высших государственных органов, а именно – о приобретении оружия и нападении на президента Сербии, его супруги и детей, с целью лишения их жизни». Кроме того, подозреваемые условились напасть на сотрудников сербского МВД.

Мужчины задержаны на 48 часов, их доставят в Высшую прокуратуру в Кралево.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте