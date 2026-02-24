Газета
Главная / Политика /

Володин заявил о конструктивных отношениях между депутатами и правительством

Ведомости

У Госдумы сложились конструктивные отношения с правительством, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Его слова передает Telegram-канал Госдумы.

Володин отметил, что депутаты и министры могут обсуждать любые вопросы, «даже сложные, острые темы в нашей повестке». По его словам, все политические фракции и депутаты стараются «по максимуму использовать» отчет правительства для обсуждения волнующих граждан тем.

Отчет правительства в Госдуме о работе за 2025 г. пройдет 25 февраля. Депутаты будут оценивать работу кабинета министров, Мишустин ответит на их вопросы. Как сообщается в нижней палате парламента, при подготовке к отчету было направлено 186 письменных вопросов от партий, ответ на них также будет в письменном виде.

