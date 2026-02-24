«Росатом» и Минск обсуждают внедрение опыта эксплуатации реакторов

В ходе встречи стороны рассмотрели проекты развития электромобильности и внедрения систем накопления энергии. ТВЭЛ представила комплексное предложение по этой теме. Кроме того, обсуждалось производство тяговых батарей для электротранспорта и горнорудной техники, а также внедрение батарей в системы уличного освещения и развитие электрозарядной сети для электромобилей.