«Росатом» и Минск обсуждают внедрение опыта эксплуатации реакторов

Ведомости

«Росатом» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») и руководство Белоруссии обсудили внедрение передовых практик в работе с реакторами ВВЭР-1200, сообщается на сайте ТВЭЛ.

В том числе российские специалисты предложили перевод с 12-месячного на 18-месячный топливный цикл, что повышает экономическую эффективность эксплуатации АЭС. Поставки ядерного топлива для двух энергоблоков ВВЭР-1200 в Островце АО «ТВЭЛ» осуществляет для Белорусской АЭС в рамках долгосрочного контракта, отметили в компании.

В ходе встречи стороны рассмотрели проекты развития электромобильности и внедрения систем накопления энергии. ТВЭЛ представила комплексное предложение по этой теме. Кроме того, обсуждалось производство тяговых батарей для электротранспорта и горнорудной техники, а также внедрение батарей в системы уличного освещения и развитие электрозарядной сети для электромобилей.

«Успех нашего сотрудничества будет способствовать технологическому развитию и укреплению промышленного суверенитета двух стран», – отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

В Белоруссии работает атомная электростанция типа АЭС-2006. Она была запущена в 2020 г. Москва предоставила Минску кредит на строительство на сумму $10 млрд сроком на 25 лет.

