МИД разрешил российским туристам посещать Венесуэлу

Ведомости

МИД России отозвал свою прежнюю рекомендацию россиянам не посещать Венесуэлу, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Сейчас новое правительство контролирует внутреннюю ситуацию, обеспечивая общественный порядок. Туристический сектор, в свою очередь, сигнализирует о готовности восстановить работу в Венесуэле в обычном режиме, авиаперевозчики тоже готовы возобновить полеты, подчеркнула Захарова.

Дипломат при этом призвала россиян проявлять бдительность, соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями МИДа.

В ночь на 3 января Каракас подвергся ракетной атаке, в городе были слышны как минимум семь взрывов. В стране ввели чрезвычайное положение. Одновременно США провели спецоперацию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену.

5 января Минэкономразвития выпустило рекомендацию туроператорам не продавать больше туры в Венесуэлу, а гражданам РФ – воздержаться от поездок в республику в туристических целях без крайней необходимости до нормализации обстановки.

