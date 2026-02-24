МИД разрешил российским туристам посещать Венесуэлу

В ночь на 3 января Каракас подвергся ракетной атаке, в городе были слышны как минимум семь взрывов. В стране ввели чрезвычайное положение. Одновременно США провели спецоперацию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену.