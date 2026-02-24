Директор Лувра Лоранс де Кар покидает свой пост
Директор Лувра Лоранс де Кар подала прошение об отставке, президент Франции Эмманюэль Макрон уже удовлетворил его, пишет Le Monde.
Французский лидер назвал решение де Кар «ответственным шагом», сделанным в то время, когда крупнейшему музею мира «необходимы спокойствие и мощный новый импульс» для реализации будущих масштабных проектов. Макрон поблагодарил теперь уже бывшего директора за преданность делу и выразил желание доверить ей миссию в рамках французского председательства в «большой семерке» (G7) по сотрудничеству между крупнейшими музеями стран-участниц.
В октябре 2025 г. злоумышленники похитили из галереи Аполлона в Лувре драгоценности примерно на 88 млн евро. Среди похищенного – тиары, серьги, ожерелья и броши. Преступники проникли внутрь через разбитое окно и спустя пару минут умчались на припаркованном рядом грузовике. Де Кар подала в отставку сразу после ограбления, но министр культуры Рашида Дати тогда отклонила заявление.
«Министр культуры попросил меня провести корабль через бурю, что я и сделала. Я пережила этот период, сохраняя, как мне кажется, хладнокровие. Я спокойна и горжусь проделанной работой», – заявила де Кар в интервью газете Le Figaro.
Де Кар была назначена директором Лувра 1 сентября 2021 г., она стала первой женщиной на этом посту. С 2014 г. де Кар была директором музея Оранжери, с 2017 г. – музея Орсэ.