На Тенерифе госпитализировали 89-летнего короля Норвегии

Харальд V родился 21 февраля 1937 г. После смерти своего деда по отцовской линии короля Хокона VII в 1957 г. Харальд стал наследным принцем, а его отец королем Улафом V. В 1990 г., когда здоровье его отца начало ухудшаться, Харальд стал регентом и взял на себя большую часть полномочий монарха, в то время как Улаф оставался фактическим королем. После смерти отца в 1991 г. Харальд официально взошел на престол. Он стал первым норвежским монархом, родившимся в Норвегии, со времен Улафа IV в 1367 г., то есть почти за 600 лет.