На Тенерифе госпитализировали 89-летнего короля Норвегии
89-летнего короля Норвегии Харальда V госпитализирован на Тенерифе из-за инфекции и обезвоживания. Об этом сообщил портал Royal Central со ссылкой на заявление королевской семьи.
В заявлении отмечается, что сейчас король чувствует себя хорошо.
Харальд V родился 21 февраля 1937 г. После смерти своего деда по отцовской линии короля Хокона VII в 1957 г. Харальд стал наследным принцем, а его отец королем Улафом V. В 1990 г., когда здоровье его отца начало ухудшаться, Харальд стал регентом и взял на себя большую часть полномочий монарха, в то время как Улаф оставался фактическим королем. После смерти отца в 1991 г. Харальд официально взошел на престол. Он стал первым норвежским монархом, родившимся в Норвегии, со времен Улафа IV в 1367 г., то есть почти за 600 лет.
Во время своего правления он страдал от проблем со здоровьем, и его сын, наследный принц Хокон, четыре раза исполнял обязанности регента в период с 2003 по 2024 гг. С 2024 г. Харальд является самым долгоправящим монархом Норвегии. После смерти Елизаветы II в 2022 г. он также стал самым долгоправящим монархом в Европе.