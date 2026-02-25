Уиткофф: Россия показала настоящую коммуникацию на переговорах
Спецпосланник США Стивен Уиткофф отметил, что на недавних раундах переговоров по украинскому вопросу в Абу-Даби наблюдалась «очень тесная коммуникация». Его слова приводит ТСН.
По словам Уиткоффа, стороны работали в формате отдельных групп. Рассматривались не только вопросы безопасности, но и будущая экономика.
«Происходили военные переговоры, обсуждали экономическое процветание. Относительно россиян мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», – сказал он.
Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел 23–24 января в Абу-Даби. Второй раунд там же состоялся 4–5 февраля.
Последний раунд переговоров России, США и Украины состоялся в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Он также сообщил о намерении провести новый раунд в ближайшее время, не уточнив дату и площадку.