Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Уиткофф: Россия показала настоящую коммуникацию на переговорах

Ведомости

Спецпосланник США Стивен Уиткофф отметил, что на недавних раундах переговоров по украинскому вопросу в Абу-Даби наблюдалась «очень тесная коммуникация». Его слова приводит ТСН.

По словам Уиткоффа, стороны работали в формате отдельных групп. Рассматривались не только вопросы безопасности, но и будущая экономика.

«Происходили военные переговоры, обсуждали экономическое процветание. Относительно россиян мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», – сказал он.

Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел 23–24 января в Абу-Даби. Второй раунд там же состоялся 4–5 февраля.

Последний раунд переговоров России, США и Украины состоялся в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Он также сообщил о намерении провести новый раунд в ближайшее время, не уточнив дату и площадку.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её