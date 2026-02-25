Уиткофф: Россия показала настоящую коммуникацию на переговорах

Последний раунд переговоров России, США и Украины состоялся в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Он также сообщил о намерении провести новый раунд в ближайшее время, не уточнив дату и площадку.