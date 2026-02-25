Газета
Замглавы МИД Украины поспорила с Небензей о его национальности в СБ ООН

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца в ходе заседания Совета Безопасности ООН предприняла попытку оспорить национальную принадлежность постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, потомка запорожских казаков. В ответ российский дипломат заявил, что формально он украинец, и отметил, что его фамилия имеет корни среди запорожского казачества.

По словам Небензи, его родители – украинцы и он ближе к украинской культуре, чем присутствующие украинские дипломаты.

 «Дело не в этом. Национальность у нас общая, а вот веры – разные. Из Киевской Руси, которую вы продали за тридцать серебреников», – сказал Небензя.

Беца не согласилась с такой позицией и выразила мнение, что Небензя не является украинцем. Она также отвергла тезис о единстве русского и украинского народов.

Василий Небензя родился в Волгограде в 1962 г. Его отец Алексей Небензя, украинец, был участником Великой Отечественной войны. Принимал участие в обороне Ленинграда и взятии Берлина. Являлся вторым секретарем Волгоградского обкома КПСС и заместителем председателя Госкомиздата СССР.

