Короля Норвегии госпитализировали из-за инфекции

Ведомости

Король Норвегии Харальд V был госпитализирован на Тенерифе в Испании. Он проходит лечение от инфекции и обезвоживания, его состояние хорошее, пишет NRK со ссылкой на сообщение дворца.

Королевская семья проводит на Тенерифе зимний отпуск. Личный врач короля Бьерн Бендз также отправится на остров.

В официальном календаре королевской семьи наследный принц Хокон числится регентом до 6 марта. Таким образом, 89-летний король Харальд будет находиться за рубежом до этого времени.

В 2024 г. король Харальд был госпитализирован с инфекцией в Малайзии.

