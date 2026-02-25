Короля Норвегии госпитализировали из-за инфекции
Король Норвегии Харальд V был госпитализирован на Тенерифе в Испании. Он проходит лечение от инфекции и обезвоживания, его состояние хорошее, пишет NRK со ссылкой на сообщение дворца.
Королевская семья проводит на Тенерифе зимний отпуск. Личный врач короля Бьерн Бендз также отправится на остров.
В официальном календаре королевской семьи наследный принц Хокон числится регентом до 6 марта. Таким образом, 89-летний король Харальд будет находиться за рубежом до этого времени.
В 2024 г. король Харальд был госпитализирован с инфекцией в Малайзии.