Силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

Дежурные средства ПВО сбили 69 украинских беспилотников над регионами России за ночь. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Больше всего БПЛА было уничтожено в Брянской области – 24 единицы. Еще 18 беспилотников силы ПВО сбили в Крыму, 14 – в Смоленской области. По три воздушных цели было ликвидировано в Тульской и Орловской областях, еще три – над Черным морем. По одному беспилотнику российские военные нейтрализовали в Курской, Калужской, Белгородской областях и в Московском регионе.

Ночью Росавиация ограничивала работу аэропорта в Калуге («Грабцево»). Мера уже отменена.

