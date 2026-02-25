Силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников над регионами России

Больше всего БПЛА было уничтожено в Брянской области – 24 единицы. Еще 18 беспилотников силы ПВО сбили в Крыму, 14 – в Смоленской области. По три воздушных цели было ликвидировано в Тульской и Орловской областях, еще три – над Черным морем. По одному беспилотнику российские военные нейтрализовали в Курской, Калужской, Белгородской областях и в Московском регионе.