Началось формирование нового состава Общественной палаты
На сайте Кремля опубликован список из 40 граждан с особыми заслугами перед страной, которым предложено войти в новый состав Общественной палаты (ОП) РФ. Это девятый состав консультативного органа.
Как сообщает пресс-служба Кремля, не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей, а также другие некоммерческие организации.
Всего в новом составе будет 172 члена. 40 из них утвердит своим указом президент. Еще 89 человек войдут в палату как представители региональных общественных палат. Оставшиеся 43 – представители общероссийских общественных объединений и НКО.
Публикация списка на официальном сайте главы государства считается днем начала процедуры формирования нового состава ОП РФ. Дальнейшие этапы предусмотрены федеральным законом об Общественной палате.