Путин выступит на пленарном заседании Форума будущих технологий
Президент России Владимир Путин примет участие в Форуме будущих технологий, где выступит на пленарном заседании и осмотрит выставку. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Состоится также отдельная встреча президента с учеными. По словам Пескова, для эффективности она пройдет в закрытом режиме.
После этого, вечером 25 февраля, Путина ожидает ряд рабочих встреч непубличного характера.
Форума будущих технологий – 2026 проходит 25–26 февраля в московском Центре международной торговли. Центральная тема мероприятия – «Биоэкономика для человека». Участие в форуме принимают более 100 спикеров, запланировано свыше 30 тематических сессий.