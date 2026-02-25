Газета
Политика

Путин выступит на пленарном заседании Форума будущих технологий

Ведомости

Президент России Владимир Путин примет участие в Форуме будущих технологий, где выступит на пленарном заседании и осмотрит выставку. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Состоится также отдельная встреча президента с учеными. По словам Пескова, для эффективности она пройдет в закрытом режиме.

После этого, вечером 25 февраля, Путина ожидает ряд рабочих встреч непубличного характера.

Форума будущих технологий – 2026 проходит 25–26 февраля в московском Центре международной торговли. Центральная тема мероприятия – «Биоэкономика для человека». Участие в форуме принимают более 100 спикеров, запланировано свыше 30 тематических сессий.

