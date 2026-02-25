Газета
Зеленский подтвердил планируемые переговоры с Россией в начале марта

Ведомости

Секретарь СНБО Рустем Умеров встретится со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, зятем американского лидера Джаредом Кушнером и министром финансов США Скоттом Бессентом для обсуждения подготовки к переговорам с Россией в начале марта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит издание «Страна».

Встреча состоится 26 февраля. По словам Зеленского, на ней также планируется обсудить обмен пленными.

Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США состоялся 23–24 января в Абу-Даби. Второй раунд прошел там же 4–5 февраля.

Последний раунд переговоров России, США и Украины состоялся в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он сообщал о намерении провести новый раунд в ближайшее время, не уточнив дату и площадку.

