Мишустин назвал ключевые задачи правительства на 2026 год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил о задачах, которые поставил президент Владимир Путин перед правительством, парламентом и Центробанком на 2026 г. Такое заявление он сделал во время отчета правительства о работе в 2025 г. в Госдуме.