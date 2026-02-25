Газета
Главная / Политика /

Мишустин назвал ключевые задачи правительства на 2026 год

Кабмин, парламент и ЦБ должны сосредоточиться на демографии, экономике и технологическом обновлении страны
Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил о задачах, которые поставил президент Владимир Путин перед правительством, парламентом и Центробанком на 2026 г. Такое заявление он сделал во время отчета правительства о работе в 2025 г. в Госдуме.

«Только сообща мы сможем решить задачи по развитию страны, которые поставил перед нами глава государства. На текущий год он выделил их шесть», – сказал Мишустин.

Первой задачей премьер назвал повышение демографии. Мишустин отметил, что в этом вопросе необходимо поднимать благополучие семей с детьми, совершенствуя меры социальной поддержки.

Второй задачей является формулировка платформы для выхода на темпы роста отечественной экономики. «Чтобы усилить долгосрочное и устойчивое развитие регионов и государства в целом», – отметил глава правительства. Для этого нужно создавать хорошо оплачиваемые рабочие места в передовых сферах экономики до расширения выпуска конкурентоспособных отечественных товаров.

Третья задача – изменение структуры внешней экономики, необходимо сделать упор на поставки высокотехнологичной продукции.

Четвертой задачей Мишустин назвал формирование прозрачной конкурентной деловой среды.

Пятая задача – повышение производительности труда за счет внедрения передовых технологий.

Заключительная, шестая задача, заключается в постоянном технологическом обновлении в ключевых отраслях.

