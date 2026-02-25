Мантуров стал Героем России

Поздравление прозвучало в ходе расширенного заседания коллегии Росгвардии по итогам работы за 2025 г. Золотов поздравил Мантурова с прошедшим днем рождения и присвоением высшего звания Героя России в начале встречи, перед тем как перешел к основной повестке.