Мантуров стал Героем России

Ведомости

Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил первого вице-премьера Дениса Мантурова с присвоением звания Героя России. Об этом сообщили в ведомстве.

Поздравление прозвучало в ходе расширенного заседания коллегии Росгвардии по итогам работы за 2025 г. Золотов поздравил Мантурова с прошедшим днем рождения и присвоением высшего звания Героя России в начале встречи, перед тем как перешел к основной повестке.

Затем Золотов рассказал, что за 10 лет с момента создания Росгвардии проделана масштабная работа, позволившая сформировать современный облик войск национальной гвардии. По его словам, этого удалось добиться благодаря взаимодействию с администрацией президента, правительством и органами власти разных уровней.

Мантуров в своем выступлении подчеркнул вклад ведомства в достижение целей спецоперации. Он сообщил, что в 2025 г. повысились интенсивность и объем участия группировки войск в обеспечении режима военного положения и выполнении задач территориальной обороны.

«Невзирая на комплекс сложных вызовов, ведомство эффективно справляется с возложенными на него задачами», – сказал первый вице-премьер.

С 2012 по 2024 г. Мантуров возглавлял Минпромторг. Первым вице-премьером он был назначен в мае 2024 г.