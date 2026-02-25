Глава ФМБА показала Путину первый бионический протез руки

Затем, рассказала, Скворцова, эти стимулы передаются на периферические нервы руки, чтобы пройти через спинной мозг в противоположное полушарие головного мозга и осознаваться как ощущения. Для этого разработали специальный электрод для имплантации в периферический нерв.