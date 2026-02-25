Газета
Главная / Политика /

Глава ФМБА показала Путину первый бионический протез руки

Ведомости

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на выставке Форума будущих технологий рассказала президенту РФ Владимиру Путину о нейропротезировании. Кадры опубликовал Кремль в Max.

«Фактически мы добились того, чтобы человек протезом воспринимал мягкое, жесткое, форму предмета, который берет, его тяжесть», – сказала Скворцова.

Она показала президенту основной продукт – первый бионический протез руки с очувствлением. Для этого в кончики пальцев протеза вводятся специальные датчики. Для трансформации информации с датчиков в электрические сигналы специалисты разработали прибор-преобразователь, который формирует стимулы.

Затем, рассказала, Скворцова, эти стимулы передаются на периферические нервы руки, чтобы пройти через спинной мозг в противоположное полушарие головного мозга и осознаваться как ощущения. Для этого разработали специальный электрод для имплантации в периферический нерв.

Глава ФМБА напомнила, что два года назад на этом же форуме Путин поручил агентству создать первые в мире очувствленные протезы.

