Силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников над регионами России
За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:00 мск 25 февраля до 7:00 мск 26 февраля, сообщает Минобороны.
В Брянской области было ликвидировано семь БПЛА, в Тульской – четыре, в Калужской – два.
По одному беспилотнику российские военные уничтожили в Белгородской и Воронежской областях, а также над Черным и Азовским морями.
Ночью Росавиация ограничивала работу аэропорта в Калуге («Грабцево»). Об отмене меры агентство сообщило в 04:40 мск.