Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:00 мск 25 февраля до 7:00 мск 26 февраля, сообщает Минобороны.

В Брянской области было ликвидировано семь БПЛА, в Тульской – четыре, в Калужской – два.

По одному беспилотнику российские военные уничтожили в Белгородской и Воронежской областях, а также над Черным и Азовским морями.

Ночью Росавиация ограничивала работу аэропорта в Калуге («Грабцево»). Об отмене меры агентство сообщило в 04:40 мск.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте