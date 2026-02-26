WSJ: в США впервые с Великой депрессии наблюдается отток населения
Впервые со времен Великой депрессии Соединенные Штаты зафиксировали отрицательную чистую миграцию – страну покинуло больше людей, чем въехало. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на оценки аналитиков и данные иностранных государств.
По расчетам Brookings Institution, в 2025 г. США потеряли около 150 000 человек чистой миграции и в 2026 г. отток может усилиться. При этом общий приток иммигрантов сократился до 2,6–2,7 млн человек против почти 6 млн в 2023 г. В прошлом году в стране произошло 675 000 депортаций и около 2,2 млн так называемых «самодепортаций».
Анализ WSJ показал, что только в 15 странах в 2025 г. поселились не менее 180 000 американцев, но эта цифра может быть значительно выше из-за неполной статистики. По разным оценкам, за пределами США уже проживают от 4 млн до 9 млн граждан страны.
В Мексике, по данным госдепартамента, в 2022 г. находилось 1,6 млн американцев, в Канаде – более 250 000, в Великобритании – свыше 325 000, в Европе в целом – более 1,5 млн. Во всех 27 странах ЕС число прибывающих американцев находится на рекордных уровнях.
В Португалии количество американских резидентов выросло более чем на 500% со времен пандемии и увеличилось на 36% только в 2024 г. В Испании и Нидерландах за десятилетие их число почти удвоилось, в Чехии – более чем удвоилось. В 2025 г. в Германию переехало больше американцев, чем немцев – в США. Ирландия приняла 10 000 граждан США – вдвое больше, чем годом ранее.
Растет и число отказов от американского гражданства: в 2024 г. количество заявок увеличилось на 48%. Американцы рекордными темпами получают британские и ирландские паспорта.
Среди причин – рост стоимости жизни, преступность, политическая нестабильность и привлекательность европейской социальной модели. Европа предлагает более доступное здравоохранение, безопасные школы и сравнительно недорогое жилье. В Португалии американцы составляют 58% иностранных покупателей недвижимости, а в некоторых исторических районах цены за пять лет удвоились. В Барселоне на фоне притока появились граффити с надписью «Digital Nomads go home!».
По оценке газеты, формируется устойчивая тенденция: Америка, долгое время считавшаяся главным центром притяжения мигрантов, сталкивается с масштабным оттоком собственных граждан в Европу.