WSJ: в США впервые с Великой депрессии наблюдается отток населения

В Португалии количество американских резидентов выросло более чем на 500% со времен пандемии и увеличилось на 36% только в 2024 г. В Испании и Нидерландах за десятилетие их число почти удвоилось, в Чехии – более чем удвоилось. В 2025 г. в Германию переехало больше американцев, чем немцев – в США. Ирландия приняла 10 000 граждан США – вдвое больше, чем годом ранее.