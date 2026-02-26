Песков заявил о провокациях в адрес Белоруссии со стороны недружественных стран
В отношении Белоруссии фиксируются провокационные действия со стороны недружественных стран, направленные на создание напряженности вокруг республики. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наши белорусские друзья и союзники принимают соответствующие меры для обеспечения собственной безопасности, равно как и эти меры принимаются в рамках Союзного государства», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
26 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко находится с визитом в Москве. Он и российский лидер Владимир Путин планируют провести заседание Высшего государственного совета Союзного государства.