Главная / Политика /

Песков рассказал о совместных медиакомпаниях Союзного государства

Ведомости

Россия и Белоруссия завершают работу по созданию совместных медиакомпаний в рамках Союзного государства. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Завершается работа по созданию совместных медиакомпаний. Сейчас аккредитационная процедура завершается, и, собственно, мы рассчитываем, что уже в ближайшие месяцы новые СМИ союзного государства будут работать», – сказал он.

В январе 2024 г. по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства было подписано постановление о создании новой медиакомпании объединения. Медиахолдинг будет включать четыре действующих СМИ: две еженедельные газеты, еженедельный журнал и телеканал, говорил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев

Министр заявлял, что создание медиахолдинга с нуля обусловлено необходимостью «обеспечить единую скоординированную политику» для всех четырех медиа. Инициативу развития такого медиахолдинга президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснял неослабевающим «противостоянием по линии Запад – Восток». 

