Песков рассказал о совместных медиакомпаниях Союзного государства

В январе 2024 г. по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства было подписано постановление о создании новой медиакомпании объединения. Медиахолдинг будет включать четыре действующих СМИ: две еженедельные газеты, еженедельный журнал и телеканал, говорил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.