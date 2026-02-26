Песков рассказал о совместных медиакомпаниях Союзного государства
Россия и Белоруссия завершают работу по созданию совместных медиакомпаний в рамках Союзного государства. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Завершается работа по созданию совместных медиакомпаний. Сейчас аккредитационная процедура завершается, и, собственно, мы рассчитываем, что уже в ближайшие месяцы новые СМИ союзного государства будут работать», – сказал он.
В январе 2024 г. по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства было подписано постановление о создании новой медиакомпании объединения. Медиахолдинг будет включать четыре действующих СМИ: две еженедельные газеты, еженедельный журнал и телеканал, говорил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Министр заявлял, что создание медиахолдинга с нуля обусловлено необходимостью «обеспечить единую скоординированную политику» для всех четырех медиа. Инициативу развития такого медиахолдинга президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснял неослабевающим «противостоянием по линии Запад – Восток».