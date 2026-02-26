Газета
Al Jazeera: Иран предложил США заморозку обогащения урана на ограниченный период

Ведомости

На переговорах в Женеве по вопросам ядерной программы Иран предложил США временную приостановку процесса обогащения урана. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного представителя иранской стороны.

Собеседник телеканала подчеркнул, что обогащение урана является суверенным правом Ирана. По его словам, Тегеран также предложил снизить объемы обогащенного урана до низких уровней и поставить этот процесс под контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Инициатива Тегерана направлена на обеспечение прозрачности ядерной программы страны и достижение взаимопонимания с Вашингтоном, особенно в экономической сфере, подчеркнул источник Al Jazeera. Он также сообщил, что предложение включает технические и практические аспекты, а также доказательства отсутствия намерений Ирана разрабатывать ядерное оружие.

Представитель назвал инициативу Тегерана политически значимой и технически продуманной, способной привести к быстрому заключению соглашения. При этом он особо отметил, что предложение Ирана не касается его ракетной программы и оборонного потенциала.

Переговоры между Ираном и США по ядерному вопросу стартовали в Омане 6 февраля. Тогда президент США Дональд Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.

