Al Jazeera: Иран предложил США заморозку обогащения урана на ограниченный период

Инициатива Тегерана направлена на обеспечение прозрачности ядерной программы страны и достижение взаимопонимания с Вашингтоном, особенно в экономической сфере, подчеркнул источник Al Jazeera. Он также сообщил, что предложение включает технические и практические аспекты, а также доказательства отсутствия намерений Ирана разрабатывать ядерное оружие.